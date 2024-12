Spettacolo Al Teatro Houdini, Gianni Simeone ci ha fatto "respirare" filosofia, sogno e temi sociali

Nella fredda serata di mercoledì 18 dicembre, al teatro Houdini, a scaldare il pubblico con il suo “Respiro”, ci ha pensato Gianni Simeone, con la partecipazione e collaborazione degli attori Danilo Codina e Manuela Tegas, in scena con lui per rappresentare un racconto, ideato ed adattato scenicamente dallo Stesso Simeone, che con l’ausilio di testi importanti, con autori come Dante, Tagore, Weil, Hillman. Calderon de la Barca, ed altri, ha narrato di temi importanti come la coscienza moderna e la scienza sociale, passando per un’atmosfera a tratti sognante intervallati a momenti invece di discussione filosofica importante. Uno spettacolo straordinario, che evidenzia la maestria del regista e degli attori, nel portare in scena tematiche importanti riuscendo ad intrattenere ed appassionare il pubblico che ha seguito con interesse ed applaudito alla fine, con convinzione. Per chi volesse, il prossimo appuntamento con Gianni Simeone al Teatro Houdini sarà il 13 Gennaio, con i racconti di Grazia Deledda.