Al Teatro Houdini un Lucio Tunis Show dal sapore natalizio con la maestria degli artisti presenti

A concludere la serata la strepitosa esibizione di Giusy Pischedda che ha regalato al suo pubblico diversi brani. Infine, il Coro Polifonico Città di Uta “Temunah” diretto dal maestro Andrea Medda ha chiuso la serata, anche se come di consueto, il mattatore Lucio Tunis ha riunito tutti gli artisti per una esibizione finale dal sapore corale e natalizio. Simpatica anche l’incursione di Ennio Nieddu, che, dopo un iniziale siparietto insieme al conduttore della serata si è cimentato nel recitare “La livella” di Totò, pezzo difficilissimo, se non altro, per la difficoltà della lingua napoletana che lo contraddistingue.

Nella serata di martedì 17 Dicembre si è svolto il consueto appuntamento a cadenza mensile con il salotto musicale del Lucio Tunis Show, nel quale il noto professore, musicista e polistrumentista, accoglie artisti della realtà locale e talvolta anche ospiti di caratura nazionale ed internazionale. In questa occasione, abbiamo potuto assistere all’emozionante esibizione di tanti artisti, tra cui quelle di Gabriella Cambarau, Daniela Atza, Angela Serra, Nicola Leschio, quelle degli amanti della musica come Francesco Scano e la poliedrica Rita Lo Nardo.