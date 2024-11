Podere in luce: ad Alghero mercoledì 27 novembre si brinda alle luci di Natale

L’appuntamento vedrà il coinvolgimento attivo degli studenti dell’Istituto IIS Alberghiero di Alghero, chiamati a gestire la parte del servizio nell’offrire i calici di vino. Questo evento non è solo un momento di festa ma un invito a riscoprire e sostenere i negozi e le botteghe del centro storico: passeggiare tra le vie illuminate sarà un’esperienza unica, arricchita dalla possibilità di esplorare le tante attività commerciali che offrono idee perfette per regali originali e personalizzati. L’evento di mercoledì 27 novembre è pensato per tutta la comunità: famiglie, giovani, residenti, turisti e chiunque desideri vivere un momento di condivisione e festa. Le luminarie natalizie non sono solo un elemento decorativo, ma un simbolo di festa e di speranza, capaci di trasformare il centro storico in un luogo magico e accogliente. Grazie al lavoro del Centro Commerciale Naturale di Alghero e al sostegno dei commercianti locali, il Natale ad Alghero si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e ricca di emozioni. L’appuntamento con Podere in Luce è per mercoledì 27 novembre, dalle 18.00, per una serata di brindisi tra le vie del centro storico di Alghero.

L’atmosfera unica delle luci del Natale inizia ad avvolgere il cuore del centro storico di Alghero. Mercoledì 27 novembre, alle ore 18:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale delle luminarie natalizie con l’evento “Podere in Luce”, un appuntamento pronto a trasformare il centro della città in uno spazio di brindisi e divertimento, per cominciare a respirare insieme l’aria delle feste natalizie. L’iniziativa, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Alghero, è il frutto dell’impegno collettivo dei commercianti locali che si uniscono per valorizzare il centro storico e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza unica. A rendere l’evento ancora più speciale sarà il brindisi inaugurale, offerto dalla cantina Podere Guardia Grande, una realtà di recente inaugurazione che comincia già ad affermarsi nel panorama locale e nazionale. Il brindisi, che si svolgerà in forma itinerante lungo le principali strade del centro storico, offrirà a tutti i presenti l’occasione di assaporare i vini di Podere Guardia Grande, un’autentica eccellenza locale, celebrando il legame tra il Natale e i sapori del territorio.