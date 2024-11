Al via la IV Edizione del Christmas Gospel di Teatro Doglio

Junior Robinson torna al Teatro Doglio dopo il successo della seconda edizione del Christmas Gospel nel 2022. Figura di spicco del gospel europeo, vanta una carriera ricca di collaborazioni internazionali e apparizioni in TV e radio. Ha calcato il prestigioso palcoscenico del West End londinese nel musical Mama, I Want to Sing, al fianco di artisti del calibro di Chaka Khan e Deniece Williams. Robinson si esibisce regolarmente in Europa ed è apparso in numerosi album, collaborando con artisti come Coolio, Michael Bolton e Yolanda Adams. Lois Kirby, talento precoce del gospel, inizia a suonare il pianoforte fin da bambina. La sua formazione musicale l’ha portata a studiare canto classico e jazz, affermandosi come interprete nel National Youth Choir e in prestigiosi cori gospel, quali London Community Gospel Choir e New Vision. Nel corso della sua carriera, Lois ha cantato per eventi ecclesiali di grande risonanza, tra cui l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano nel 2010 e un’udienza speciale con Papa Francesco in Piazza San Pietro nel 2014. La IV Edizione del Christmas Gospel di Teatro Doglio sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per chi desidera celebrare le feste con una serata di grande emozione e spiritualità. A partire da lunedì 18 novembre, apriranno le vendite per gli spettacoli del Natale di Teatro Doglio, un’esperienza magica che celebra il calore delle feste con appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Insieme all’apertura delle vendite per la quarta Edizione del Christmas Gospel, che vedrà Junior Robinson e Lois Kirby sul palco il 14 dicembre per un’indimenticabile serata di musica, apriranno anche le vendite per lo spettacolo per famiglie Mamma… l’aereo!, che il 21 dicembre conquisterà grandi e piccoli con una storia travolgente, ricca di emozioni e momenti di pura comicità ispirati alle avventure del mitico Kevin McCallister, perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia

Teatro Doglio è orgoglioso di annunciare la quarta edizione del Christmas Gospel, che quest'anno ospiterà un duetto straordinario: Junior Robinson e Lois Kirby. Sabato 14 dicembre, alle ore 21, le due star internazionali saliranno sul palco di via Logudoro accompagnate dal Black Soul Gospel Choir, regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno della musica gospel contemporanea. Per la prima volta in assoluto, il Christmas Gospel di Teatro Doglio vedrà la presenza di un duetto maschile e femminile. Robinson e Kirby, due icone internazionali del gospel, daranno vita a un concerto unico, intrecciando le loro straordinarie voci per trasmettere un messaggio universale di speranza, gioia e amore, perfetta espressione dello spirito natalizio. Il Black Soul Gospel Choir, con una formazione di circa 25 artisti tra coristi e musicisti, accompagnerà i due artisti in un percorso musicale che attraversa l'essenza dello Spiritual, fino ad arrivare alle influenze del Blues, del Jazz e del Soul. Uno spettacolo che saprà coinvolgere, emozionare e ispirare il pubblico in un’atmosfera di calore natalizio e celebrazione.