Il pianista sassarese Luca Virgilio in concerto a Lublino, insieme al tenore polacco Robert Mojsa

I due musicisti hanno proposto al pubblico polacco le canzoni e romanze cameristiche di Verdi di Pietro Francesco Tosti, entrambe scritte per voce e pianoforte: Non t’accostar all’urna, Brindisi, In solitaria stanza, Il tramonto, Nell’orror di notte oscura, Melodia, Marechiare, A’ vucchella, Tristezza e Non t’amo più, tutti brani molto apprezzati dal pubblico polacco, particolarmente affezionato al repertorio vocale italiano. Entrambi i musicisti vantano un curriculum di tutto rispetto, essendosi esibiti in molti paesi europei, negli Stati Uniti e in Asia. Luca Virgilio vive a Sassari ed è docente di pianoforte al Liceo “D. A. Azuni” mentre Robert Mojsa, già membro dell’Opera Kamerarla di Varsavia, insegna canto a Varsavia e Lublino.

Dopo i successi in Corea del Sud, come pianista del quartetto Kentu Kordas nella partecipazione al VI Festival Internazionale di Koryeong in ottobre, un altro importante concerto ha visto protagonista il pianista sassarese Luca Virgilio, questa volta in compagnia del tenore polacco Robert Mojsa. I due, già compagni di studi nella prestigiosa Akademia Muzyczna F. Chopin di Varsavia, hanno continuato negli anni la loro collaborazione e lo scorso 10 novembre si sono esibiti nella sala concerti di Lublino, città della Polonia centrale in un recital dedicato all'Italia.