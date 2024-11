Vacanze di Natale 80/90: la festa degli antichi al Maden di Alghero

Alla console, i talentuosi Dj Makkiavello e Dj Ignazietto saranno pronti a far scatenare il pubblico con una selezione musicale che spazia dalle tracce dance più iconiche ai classici che hanno segnato un'epoca. A completare il quadro, la voce inconfondibile del vocalist Gege’, che con il suo carisma guiderà la serata verso un crescendo di emozioni. L’atmosfera sarà quella inconfondibile del Maden, un locale che per una notte si trasformerà in una vera macchina del tempo.





L’evento è pensato per chi desidera rivivere i fasti di quegli anni magici, ma anche per chi vuole scoprire il fascino di un'epoca irripetibile.





Prevendite e tavoli: Prevendita: 20€, comprensiva di una consumazione.

Tavolo per 6 persone: 180€, inclusa una bottiglia.

Per prenotazioni: Cristian Settimi - 340 260 9645 Carlo - 347 937 5114 Umberto - 340 549 9136





Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e dell’allegria sotto il cielo di Alghero. Preparati a danzare, emozionarti e condividere momenti unici con amici e appassionati di ogni età. La "Festa degli Antichi" è più di un evento, è un pezzo di storia che rivive.

Sabato 14 dicembre, il Maden di Alghero si prepara a ospitare un evento che promette di riscaldare le fredde serate invernali con il calore dei ricordi e la magia della musica intramontabile. La "Festa degli Antichi" torna con una speciale edizione natalizia, dedicata agli irriducibili delle hit anni '80 e '90, per un viaggio indietro nel tempo a ritmo di pura energia.