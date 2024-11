Alghero pronta per un Capodanno “Meraviglioso” con i Negramaro

La band ripercorrerà anche i successi recenti, come il singolo sanremese Ricominciamo tutto, che ha visto collaborazioni con artisti di rilievo come Elisa, Tiziano Ferro e Jovanotti. "Il ritorno dei Negramaro ad Alghero è un meraviglioso modo di salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto –. Una band capace di mettere d’accordo tutti, con canzoni che sono ormai nella storia della musica italiana". Entusiasta anche l’assessora al Turismo, Ornella Piras: "Siamo pronti a una grande festa che richiamerà cittadini e visitatori, offrendo un Capodanno di emozioni e musica". L’evento, organizzato dal Comune e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production, sarà gratuito e rappresenta il culmine di un mese di festeggiamenti che rendono Alghero uno dei centri più vivaci del periodo natalizio in Sardegna. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale www.algheroturismo.it.

Alghero si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile. Saranno i Negramaro i protagonisti della notte del 31 dicembre, quando il gruppo salentino si esibirà nel Piazzale della Pace, di fronte al porto turistico, nell’ambito della 28ª edizione del Cap d'Any de l'Alguer. La band, con oltre vent’anni di carriera e successi indiscussi, offrirà al pubblico uno spettacolo unico, gratuito e all’insegna della musica che li ha consacrati tra i grandi nomi del pop-rock italiano. "Sarà un Capodanno di altissimo livello e qualità – sottolinea Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero – con un gruppo amatissimo che ha scritto la storia della musica italiana, concludendo un mese ricco di eventi e manifestazioni". La città, già in fermento, attende una folla di residenti e visitatori pronti a celebrare l’arrivo del 2025 in grande stile. I Negramaro, reduci dall’anteprima del loro nuovo singolo Marziani presentato a X-Factor, hanno in programma di portare sul palco tutti i brani che hanno segnato la loro carriera: da Mentre tutto scorre a Estate, passando per L’immenso, Solo 3 minuti e la celebre cover di Meraviglioso di Domenico Modugno.