Jasmin Ghera: il talento sassarese che conquista il mondo della musica

L’album, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali, reinterpreta i classici per tromba e pianoforte, confermando la passione di Jasmin per la musica classica e il suo impegno nel renderla accessibile a un pubblico più vasto. Dopo anni di formazione a Londra e una tournée in Giappone, Jasmin ha scelto di stabilirsi in Svizzera per sfruttare la sua posizione strategica nel cuore dell'Europa, da cui può accedere facilmente ai palcoscenici internazionali. La sua dedizione e il suo talento hanno attirato l’attenzione di musicisti e maestri di alto profilo, confermando che il suo cammino musicale è destinato a brillare ancora a lungo.

Jasmin Ghera, talentuosa trombettista di Sassari, sta vivendo un momento d'oro. Diplomata giovanissima al Conservatorio di Sassari, ha raggiunto nuovi traguardi grazie a un percorso che l’ha portata alla Royal Academy of Music di Londra e poi in Svizzera, dove risiede attualmente. La sua carriera ha già assunto una dimensione internazionale: a soli 23 anni, ha conquistato il secondo posto al prestigioso concorso "Città di Porcia" per trombettisti under 30, un riconoscimento importante che testimonia la sua crescita musicale. Recentemente ha inciso il suo primo album, Mendelssohn, Bach, Mozart, in collaborazione con la pianista Junyan Chen.