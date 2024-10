Bill Evans e le sue Allstars a Cagliari: un viaggio nel fusion di ieri e di oggi

La sua carriera l’ha portato a suonare con mostri sacri come la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, Herbie Hancock, Gil Evans e persino con Mick Jagger e Andy Summers. Bill è un innovatore instancabile, un uomo che ha sempre scelto la musica come suo linguaggio principale e che ancora oggi, a sessantasei anni, continua a reinventarsi, restando fedele alla sua anima jazzistica. Ma sul palco di Cagliari Evans non sarà solo. Gary Husband, virtuoso della batteria e del pianoforte, affiancherà il maestro del sassofono. Husband ha sviluppato uno stile che fonde l’improvvisazione e le radici classiche con il jazz, un mix esplosivo che lascia il segno. Al basso ci sarà Felix Pastorius, figlio del leggendario Jaco Pastorius, uno dei più grandi innovatori del basso elettrico, morto troppo presto. Felix ha raccolto il testimone di suo padre, portando avanti una tradizione musicale che è quasi un’eredità familiare.





Completa la formazione Keith Carlock, batterista che ha militato nei Toto e negli Steely Dan, noto per la sua versatilità e per la capacità di dare vita a groove inconfondibili. Evans descrive questa formazione come un sogno che si realizza: “Abbiamo suonato tutti insieme in progetti diversi nel corso degli anni, e siamo molto entusiasti di essere finalmente sullo stesso palco insieme, come gruppo, a fare musica. Abbiamo parlato di questa combinazione di musicisti per anni e finalmente sta accadendo.” Il concerto sarà un’occasione rara per immergersi in un viaggio che fonde soul, funk, neo-jazz e pop, un incontro senza confini musicali. Un’esperienza musicale che onora il passato ma guarda sempre al futuro, un tributo alla libertà e all’espressività della fusion, che per Evans e i suoi compagni non è solo un genere, ma un modo di essere. I biglietti, al costo di 30 euro per la platea e 20 per la galleria, sono disponibili presso il Box Office Sardegna in viale Regina Margherita 43 a Cagliari.

La leggenda del sassofono Bill Evans arriva a Cagliari per uno spettacolo che promette di lasciare un segno indelebile. Sabato 2 novembre, alle 20:30 al Teatro Doglio, si esibirà la Bill Evans and “Vansband Allstars”, una formazione stellare che incarna l’anima del funk, del jazz e della fusion. Insieme a lui ci saranno Gary Husband, Felix Pastorius e Keith Carlock: artisti che, come lui, hanno fatto del talento e della ricerca musicale la propria missione. Bill Evans, vero alfiere del funk jazz, ha costruito una carriera lunga e appassionata, una parabola iniziata a soli ventidue anni al fianco di Miles Davis. Era il 1981 quando, in uno studio di registrazione, Evans contribuì a plasmare album iconici come The Man With the Horn e Star People, aprendo una strada che avrebbe percorso senza mai fermarsi.