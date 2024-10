Fertilia in musica: il 31 ottobre festa all’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi”

Ad aprire le danze, le note di pianoforte e flauto; seguiranno poi arpa, batteria, chitarra e via via fino all’esibizione finale dei sax alle 18:00. Tra i momenti più attesi, anche i più piccoli protagonisti del Giocomusica, che porteranno un tocco di freschezza all’atmosfera. Non sarà solo un concerto: a fare da cornice, un brindisi offerto dal Comitato di Quartiere e dal Centro Commerciale Naturale di Fertilia, che celebreranno insieme a tutti i presenti un luogo pensato per crescere insieme attraverso la musica. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia partecipare e sostenere un’iniziativa che non è solo arte, ma comunità.

Giovedì 31 ottobre, le porte della scuola media di Fertilia si apriranno per un pomeriggio che promette di essere memorabile. L’Istituto Artistico Musicale "Giuseppe Verdi", trasferitosi nella nuova sede a settembre, festeggerà con amici e sostenitori del Verdi, uniti per celebrare questo spazio attraverso la musica e la comunità. Dalle ore 15:00, insegnanti, allievi e famiglie offriranno al pubblico una scaletta variegata che si snoda tra strumenti e generi diversi, portando la scuola a vibrare delle emozioni e del talento di chi vi studia.