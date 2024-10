Spettacolo Al Teatro Houdini successo di pubblico per un “Lucio Tunis Show” impreziosito da artisti sardi d’eccezione e la magica partecipazione di Alfredo Barrago

Nella serata di Mercoledi 16 ottobre, in un Teatro Houdini gremitissimo, è andato in scena il consueto appuntamento mensile del Lucio Tunis Show capitanato dal grande artista Lucio Tunis, il quale, con la sua verve e maestria ha consegnato ad un entusiasta pubblico, uno show completo, grazie anche ai suoi ospiti musicisti: Giancarlo D’Amico, Luca Maddaloni, Angelo Cremone, Lidia Frailis, Giancarlo Rocca, Antonio Lai (Rassegna stramba), Rita Lo Nardo e Francesco Scano. Non sono mancati siparietti divertenti, con le battute di Luca Maddaloni (che ha giocato a far il Checco Zalone vista anche la somiglianza col noto comico e attore) e come ciliegina sulla torta il meraviglioso (e molto divertente) numero magico di Alfredo Barrago, che proporrà, proprio al Teatro Houdini il suo magico show la sera del 31 Ottobre in omaggio a Houdini.