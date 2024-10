"Sant'Agostino-Magic Rock & Talents": un successo travolgente per il quartiere





Francesco Sedda, nei panni di Freddie Mercury, ha guidato la band composta da Gigi Bernardelli, Max Flowers, Andrea Pinna e Massimo Chessa, regalando al pubblico due ore di puro spettacolo. La serata è stata resa ancora più speciale dall'omaggio a David Bowie da parte del bravissimo Riccardo Sedda. Tra musica, divertimento, food truck e giochi gonfiabili, il quartiere di Sant’Agostino è tornato a brillare, offrendo a tutti i presenti una serata che ha combinato nostalgia e divertimento. La presidente del Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino, Nichy Gesu, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando l'importanza della sinergia tra associazioni locali per promuovere iniziative che valorizzino i quartieri e la comunità. Un evento che ha riportato Sant'Agostino al centro della scena, dimostrando ancora una volta come la cultura, la musica e la collaborazione possano dare nuova vita ai quartieri di Alghero.

Il Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino ha fatto centro con l'evento "Sant’Agostino-Magic Rock & Talents", una serata che ha superato ogni aspettativa, offrendo al quartiere di Alghero un'esplosione di musica, cultura e tradizione. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino e patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Alghero, ha animato Largo Guillot con una serie di spettacoli che hanno coinvolto persone di tutte le età. La serata si è aperta con la 1a edizione del "Baby Talents Show", condotta da Berto Solinas e Giulio Dore, che ha visto i giovani aspiranti cantanti esibirsi di fronte a una giuria esperta. Il primo posto è stato conquistato da Nathan Langiu con "Sarà perché ti amo", seguito da Andrea Piras con "I ain’t Worried" e Sofia Arras con "Supereroi". Un momento speciale è stato dedicato alla cultura algherese, con la cantante Gina Marrosu, nata e cresciuta nel quartiere, che ha emozionato il pubblico con due brani classici della tradizione locale, "Alguer mia" e "Racoldatan". Il culmine della serata è stato il tributo ai Queen con i Queen in Rock - a Magic Tribute, che hanno fatto rivivere i grandi successi della storica band inglese.