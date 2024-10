Al Teatro Houdini va in scena il sentimento del tempo con la regia a cura di Elisa Piano





Gli spettatori hanno assistito incantati ad un excursus che li vedeva coinvolti e volta per volta, felici, affranti, malinconici nostalgici o speranzosi, in base a quello che era il sentimento che l’autore voleva imprimere al proprio componimento, riguardo al tempo ed alla sua percezione, passando da brani tratti dal cinema ad autori come Tagore, Pascoli, Leopardi, Hikmet, D’annunzio, Buzzati ed infine persino un tuffo nel rinascimento con un componimento di Lorenzo il Magnifico. Uno spettacolo che, con i suoi interpreti e con la regia sapiente di elisa Piano, ha saputo regalare ogni tipo di sfumatura di emozione possibile a chi assisteva.

Nella serata di Sabato 12 ottobre, al Teatro Houdini, si è assistito all’esito scenico degli allievi del corso estivo de “Il teatro dell’anima” di Elisa Piano, impegnati nell’interpretare la percezione del passato, del futuro e dell’eterno presente nella Storia del Teatro e della Letteratura, con la lettura di brani scritti e/o portati in scena da grandi autori, diretti magistralmente dall’insegnante, attrice e regista Elisa Piano.