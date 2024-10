Jazz in Sardegna 2024 - Il 44esimo festival internazionale il 4-5-6 ottobre a Cagliari





Ed ancora Antonio Forcione Quartet, Gary Crosby, Denys Baptiste , Helge Lien, Tore Brunborg , Kinga Glyk, Ibrahim Electric. Per chi vorrà raggiungere l’InOut partendo dal Teatro Massimo, potrà usufruire del nuovo servizio finder bus del CTM che grazie all’apposita app segnala queli sono le linee e gli orari che intercettano le linee e corse notturne che dal Massimo portano al Jazz Club. Una tre giorni di concerti dove i singoli biglietti giornalieri del costo di 25 euro permetteranno di assistere a tutti gli spettacoli della sala M1 e quella della M2 fino ad esaurimento posti con ingresso all’INOut incluso. Mentre per chi volesse assaggiare gustosi piatti di street food al club si è pensato di soddisfare tutti i gusti. Info www.jazzinsardegna.com www.sardiniaticket.com www.boxofficesardegna.it

Questa edizione vedrà il 44 Festival Internazionale di Jazz in Sardegna svolgersi tra il Teatro Massimo di via De Magistris e il InOut Music Club di viale Marconi a Cagliari. Con un unico abbonamento del costo di 60 euro sarà possibile assistere a tutti i concerti previsti nella sala M1 ed M2 con ingresso gratuito per le serate all’Inout. I grandi nomi che allieteranno le serate sono il pianista Monty Alexander, il trombettista Philip Lassiter e la sassofonista Nubya Garcia e la voce di José James.