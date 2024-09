“PLUMPY – La memoria della fame”: debutta a Cagliari la nuova produzione del Teatro Laboratorio Alkestis

L’opera affronta il fenomeno della fame, una questione che sembra lontana ma che invece tocca da vicino anche la nostra realtà, rivelando come dietro di essa si nascondano meccanismi di corruzione, speculazione e avidità. Lo spettacolo, attraverso una messa in scena poetica e coinvolgente, cerca di sollevare interrogativi sul modo in cui viviamo e sulla nostra indifferenza di fronte a un problema così drammatico. I protagonisti della rappresentazione sono Hansel e Gretel, i personaggi della celebre fiaba, che, ormai sessantenni, ripercorrono la loro esperienza di fame e privazione. È un viaggio nella memoria, un ritorno ai luoghi di un'esperienza estrema che diventa metafora di un mondo sempre più arido e diseguale. La produzione coinvolge un team artistico di talento: Andrea Meloni è sia autore che interprete, affiancato da Sabrina Mascia.





Le scenografie e i costumi sono a cura di Emilio Ortu Lieto, mentre il videomapping e le luci sono realizzati da Marco Quondamatteo, e il trucco è affidato a Rosalinda Culurgioni. “PLUMPY” rappresenta un atto politico e sociale, un modo per scuotere le coscienze e affrontare una realtà che non può essere ignorata. Un’opera che invita lo spettatore a riflettere su come il problema della fame sia legato alla nostra società e al nostro modo di vivere. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in un’esperienza teatrale intensa, coinvolgente e ricca di significato.

Il Teatro Laboratorio Alkestis presenta la sua nuova produzione “PLUMPY – La memoria della fame”, un'opera teatrale che esplora il tema della fame in maniera poliedrica e profonda. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Meloni, farà il suo debutto in prima nazionale il 3 ottobre 2024 alle ore 21.00 presso il Teatro Alkestis di Cagliari, in via Loru 31, con repliche previste il 4 e 5 ottobre alle 21.00 e il 6 ottobre alle 19.00. “PLUMPY” è ispirato all’indagine del giornalista e scrittore argentino Martín Caparrós, autore del saggio “El hambre”, che ha vinto il premio “Tiziano Terzani” nel 2016.