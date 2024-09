Ritorna il Family Friendly Fest, Sassari un territorio amico delle famiglie

Il Family Friendly Fest è un’occasione di festa per coinvolgere le famiglie e ringraziare e valorizzare gli attori del programma Baby and Family, con uno sguardo inclusivo rivolto anche alle istituzioni per riflettere e pensare al futuro del family sassarese e sardo. L’obiettivo, come sempre, è quello di far conoscere e riscoprire le varie attività che a 360° e per 365 giorni all’anno si occupano di benessere familiare e territoriale attraverso laboratori, attività ludico ricreative, letture sotto gli alberi, momenti speciali per un tempo di qualità rivolto a genitori, nonni, zie e figli, esperienza per toccare con mano la valenza family delle varie proposte. Non mancheranno anche in questa edizione i momenti artistici tra danza, musica dal vivo e teatro – come ha spiegato Daniela Simula, direttrice artistica del Fest - doni preziosi che rigenerano e che donano bellezza alle famiglie che ogni anno partecipano al Fest. Un evento importante per la città dove toccheremo sia il benessere genitoriale, le famiglie, che questi momenti di intrattenimento artistico e questa unione di valore». Novità assoluta di questa edizione saranno i seminari tematici che animeranno l’anteprima del Fest 2024 e che vedranno confrontarsi esperti e operatori del territorio per esplorare e approfondire temi di interesse per le famiglie: il 1°, 2 e 3 ottobre al Padiglione dell’Artigianato “Eugenio Tavolara” tre appuntamenti dedicati ai benefici del crescere in natura e con animali d’affezione, la presenza di difficoltà a scuola e a casa e alcune pillole di benessere per i genitori sempre in prima linea, in programma nei tre pomeriggi prima dell’avvio del Fest con apertura dei lavori prevista alle ore 18.





I seminari tematici proseguiranno anche durante il Fest con il primo appuntamento in programma giovedì 4 alle 11 dal titolo Conciliazione vita/lavoro e benessere…connubio possibile! al quale interverranno Desirè Manca, assessora regionale del Lavoro, Piera Casula, direzione Aspal Sardegna, Maria Grazia Biddau Job Account Aspal Sardegna e consulente Family Audit con l’illustrazione di best practices da parte di Giovanni Francesco Mariano, referente interno del progetto Family Audit al comune di Alghero e di Andrea Alessandrini, Amministratore Unico della Nobento SPA; alle 16 secondo appuntamento dedicato a Territori a misura di famiglie per un benessere familiare e territoriale…un percorso possibile tra sfide e opportunità, al quale parteciperanno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, Carmen Fraietta, Garante Infanzia e Adolescenza del comune di Sassari, Francesca Piras, direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economica-finanziaria e controllo di gestione presso la Direzione generale della sanità, Giusy Manca, ricercatrice e docente di Pedagogia sociale della marginalità e della devianza al Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università degli studi di Sassari, Giovanni Francesco Mariano, responsabile marketing territoriale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna con delega alle politiche familiari, Valentina Talu, amministratrice di Tamalacà, Stefano Chessa, Ricercatore universitario al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari e Andrea Vargiu presidente del corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari. Saranno ospiti i comuni amici delle famiglie di Alghero, Ozieri e Cagliari. Si prosegue il 5 ottobre alle 11 con gli incontri SAM Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2024: sostegno a 360° condotto da Filomena Cau, consulente allattamento materno IBCLC e E se poi prende il vizio? – Il sonno dei bambini tra realtà e pregiudizio, al quale interverrà Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale. Alle 17 ultimo seminario tematico dedicato a Crescere con lo sport e nel gioco con Loredana Barra, responsabile politiche educative e inclusione Uisp e presidente del Comitato Territoriale Uisp di Sassari, Maria Grazia Sias, pedagogista e presidente della Cooperativa Sociale Edupè e Domenico Cristaldi, presidente dell’Associazione Zoe. Tamalacà, Libreria San Paolo, Messaggerie sarde, Koremama aps, Petali di carta, Centro nascita serena, Comitato Unicef Sassari, La Melina aps, UISP SASSARI, Cooperativa Sociale Nois Paris, Associazione Zoe, Bolabbola Om Studio, Fiori tra le rocce, Animabimbi magorì, Ambulatorio infermieristico e ostetrico Nursing, Cooperativa Sociale Edupè, Jana Benessere.

Si ritorna alle origini per la III^ edizione del “Family Friendly FEST, Sassari un territorio amico delle famiglie”, l’evento gratuito dedicato alle famiglie e al loro benessere in programma a Sassari il 4, 5 e 6 ottobre, organizzato da BRIDGES Società Cooperativa Sociale – Ponti fra le persone, per le famiglie e per il territorio in collaborazione con le realtà che condividono il programma di lavoro Baby and Family. L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dal comune di Sassari, l’evento gode anche dei patrocini della provincia di Sassari, della Regione Autonoma della Sardegna, della rete Metropolitana del Nord Sardegna, dell’Aspal Sardegna, dell’Asl di Sassari, dell’UNISS e della Confartigianato, verrà ospitata come nella prima edizione e da scelta degli organizzatori ai Giardini pubblici di via Tavolara, cuore pulsante della città, ricco di storia, natura, bellezza e tradizione. «Un sostegno convinto da parte dell’amministrazione comunale – ha spiegato l’assessora lalle Politiche educative, giovanili e sportive, Nicoletta Puggioni - perché questo festival rappresenta un’opportunità per dialogare con le famiglie, per far lavorare insieme il pubblico e il privato intorno a degli obiettivi comuni, che sono quelli del benessere del cittadino, in particolare quello dei bambini e delle loro famiglie e che deriva dal conoscere e dal poter usufruire di una serie di servizi che aiutano la genitorialità e la famiglia a stare meglio». L’iniziativa è stata presentata questa mattina, giovedì 26 settembre, nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sala Conferenze del palazzo Ex Infermeria San Pietro, sede dell’assessorato alla Cultura del comune di Sassari. Dopo il grande successo delle due prime edizioni, 5 mila le presenze nelle due giornate il primo anno ai Giardini pubblici, confermate nelle tre giornate della seconda edizione al Parco di Baddimanna, ritorna l’evento che vedrà tra i protagonisti le associazioni, gli esercenti e gli operatori pubblici e privati che operano sul territorio con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie: oltre venti realtà delle quaranta coinvolte nei quattro anni di attività nel programma di lavoro del Baby and Family, riunite nel portale online www.babyandfamily.it, dove le famiglie della città e del territorio possono trovare l’offerta esistente riguardo ai servizi e alle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori. « Tra le novità di quest’edizione – ha spiegato Eleonora Cesarani consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly, ideatrice del Fest – ci sono la scelta di abbracciare tutta la settimana che va dal 1° al 6 ottobre, organizzando un’anteprima del Fest con seminari tematici che abbiamo costruito tenendo conto delle tematiche che sono più a cuore delle famiglie, e quella di coinvolgere le scuole che saranno con noi la mattina del 4 ottobre, perché la scuola è la prima agenzia educativa insieme alle famiglie, fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi».