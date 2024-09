Conto alla rovescia per Achille Lauro a San Teodoro

L’evento, gratuito per il pubblico, è organizzato dal comune di San Teodoro insieme alla ditta Mota di Andrea Pica. “È sempre un'esperienza unica suonare dal vivo – dichiara Achille Lauro -, sentire l'energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare e quest’anno abbiamo deciso di farlo aprendoci a una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini”. Thoiry, Bam bam twist, Maleducata, Stupidi ragazzi, Me ne frego, Rolls Royce, 16 marzo, C’est la vie sono alcuni tra i successi che il cantautore regalerà al pubblico di San Teodoro in un concerto imperdibile concepito per sorprendere e per non essere dimenticato. Il tour estivo di Achille Lauro, cominciato lo scorso 30 maggio, anticipa le due date autunnali di Milano (4 ottobre) e Roma (7 ottobre) di “Ragazzi madre – L’Iliade in live”.

“Sarà un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari”. È così che Achille Lauro definisce “A rave before l’Iliade”, il nuovo concerto fuori dagli schemi che incarna la sua evoluzione artistica e personale. Macchina organizzativa al lavoro per gli ultimi dettagli, sabato 28 settembre l’Achille Lauro Summer Fest farà tappa a San Teodoro, in piazza Gallura. L’eclettico artista romano, giudice di X-Factor 2024, salirà sul palco alle 21:30, accompagnato dalla sua band e dal polistrumentista Boss Doms, special guest del tour estivo.