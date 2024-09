Bardunfula Fe’ fa tappa all’Asinara: un viaggio tra parole, arte e libertà

L’evento all’Asinara è realizzato in collaborazione con la Compagnia La Volpe Bianca, Arci Nord Sardegna, l’Associazione Oltre i Muri ODV – Volontari a Bancali, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, della Provincia e del Comune di Sassari, dell’Ente Parco dell’Asinara e con il contributo della Regione Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari. Il programma inizia con la partenza alle ore 14:00 da Stintino a bordo del veliero Antonio I, con destinazione Cala d’Oliva. Da qui, i partecipanti saranno guidati in una piccola escursione verso Cala del Detenuto, dove avrà luogo il laboratorio di scrittura creativa “Parole di Libertà”.





Il percorso proseguirà fino alla casa dello scultore Enrico Mereu per un laboratorio di scultura su legno, un’occasione per scoprire la storia personale dell’artista e il suo legame profondo con l’isola. Alle 19:00, all’Osservatorio della Memoria Carceraria, si terrà la rappresentazione teatrale “Sogni di Libertà” della Compagnia La Volpe Bianca, diretta da Andrea Dessì. L'ex bunker dell’Asinara, ora Osservatorio, sarà il palcoscenico di una rievocazione storica attraverso lettere e documenti d’archivio, per rivivere il passato e riflettere sui sogni di libertà. L’evento, adatto a ragazzi dai 14 anni in su e ad un pubblico adulto, offre un’esperienza intensa e coinvolgente in un luogo che porta con sé una storia di reclusione e riscatto. Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Il Colombre al numero 3515616082.

Il Festival Letterario e Culturale Bardunfula Fe’, dedicato a bambini e ragazzi, continua il suo percorso itinerante in Sardegna e fa tappa al Parco Nazionale dell’Asinara con l’evento “Traiettorie di Libertà” in programma sabato 28 settembre. Un'occasione unica per esplorare l'isola attraverso letteratura, scrittura, arte e teatro, rivolta non solo ai più giovani ma anche a un pubblico adulto. Nato cinque anni fa a Sassari, il Bardunfula Fe’ ha ampliato negli anni la sua offerta, andando oltre le tre giornate di maggio ai Giardini Pubblici e organizzando appuntamenti in vari luoghi della Sardegna. Questa quinta edizione ha preso la forma di "Bardunfula in Valigia", portando laboratori di promozione alla lettura e incontri con autori in diverse realtà culturali dell’isola, come il Museo Nivola a Orani e il Parco Naturale di Porto Conte.