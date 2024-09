Alghero festeggia il suo Patrono con il Sant Miquel Festival

La giornata dedicata al Santo Patrono si concluderà, dopo la Messa solenne delle 18.30 presso la Cattedrale di Santa Maria e la processione, con il concerto della Banda Musicale A. Dalerci di Alghero a Lo Quarter. In mezzo, l’evento dedicato a Tore Burruni, Campione del Mondo di Pugilato, con l’apertura della mostra presso la Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero e “Contemporanea 2024”, tre giorni di talk e workshop sull’arte internazionale ed italiana della piattaforma AR/S - Arte Condivisa della Fondazione di Sardegna. In programma anche le Giornate Europee del Patrimonio (28-29 settembre) con due giorni di visite guidate al sito nuragico di Sant'Imbenia, alla Necropoli di Anghelu Ruju, nel centro storico algherese e le aperture straordinarie dei Musei cittadini. Infine il weekend sarà particolarmente ricco di eventi sportivi: sui campi del Tennis Club a Maria Pia prosegue il 24° Sardinia Open Wheelchair Tennis, mentre sui tornanti di Scala Piccada ritorna la storica cronoscalata giunta alla 62a edizione. Il Sant Miquel Festival anche quest’anno è sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude & Trigu. Per maggior informazioni sugli eventi in programma è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Alghero Turismo.

Tutto pronto ad Alghero per le giornate clou del San Miquel Festival 2024, il cartellone identitario ideato dall'Amministrazione comunale e da Fondazione Alghero col prezioso contributo di numerose associazioni: quest'anno davvero ricco di manifestazioni ed artisti. Gli eventi proseguono con i " Créuza de mä” in concerto con l’omaggio a De Andrè (26 settembre), il cabaret di Pino e gli Anticorpi (27 settembre) ed il concerto di una delle cantautrici italiane più apprezzate, Nada in duo con Andrea Mucciarelli (28 settembre). Attesa per la 41ª edizione del Premio Rafael Sari e a seguire il concerto di Claudia Crabuzza a cura dell’Obra Cultural (29 settembre). Inoltre, sempre il 29 settembre, è in programma l’esibizione della Colla Castellera "Los Mataresos de l’Alguer" presso la Torre Sulis.