Alghero: danza e emozioni a Lo Quarter con la Compagnia degli Istanti e Res Extensa

Un dialogo visivo tra corpi che ha coinvolto profondamente gli spettatori. Dall'altro lato, Muse Rewind/Lay Bare ha visto l’interpretazione delle danzatrici Antonella Albanese e Cassandra Bianco, che hanno incarnato figure mitologiche di muse, rappresentando la loro influenza e ispirazione nell'arte. Questa produzione, nata in Puglia nel 2021 da un’idea di Elisa Barucchieri, ha esplorato l’evoluzione dell'arte attraverso il ruolo del trascendente. Il Festival, organizzato dall’associazione Danzeventi di Sassari, è sostenuto da varie istituzioni locali, tra cui il MiC, la Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna, e ha riunito artisti e spettatori in una celebrazione della danza contemporanea in uno dei luoghi più suggestivi di Alghero.

Il Festival della danza d’autore "Corpi in Movimento" ha portato sul palco di Lo Quarter ad Alghero due compagnie di danza contemporanea, provenienti da Firenze e Bari, per un doppio spettacolo che ha affascinato il pubblico. Protagonisti di questo evento sono stati Koi no Yokan, della Compagnia degli Istanti di Firenze, e Muse Rewind/Lay Bare, della compagnia Res Extensa di Bari. Koi no Yokan, espressione giapponese che evoca la sensazione di aver incontrato la persona del destino, è stato ideato e diretto da Simona Bucci e interpretato da Luca Campanella e Françoise Parlanti. La performance ha esplorato la solitudine e il ritrovarsi dei protagonisti, attraverso movimenti delicati e intensi che hanno espresso l'incontro e la perdita di sé nell'altro.