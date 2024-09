A fine settembre ad Ittireddu con “Gli Eredi”: musica e allegria sotto le stelle

"Gli Eredi" promettono un viaggio musicale che farà emozionare tutti i presenti, riportandoli ai tempi delle canzoni più amate. La serata sarà caratterizzata da una grande varietà di brani rock e classici italiani, il tutto accompagnato dall'atmosfera magica di fine estate. A rendere ancora più speciale l'evento ci saranno anche stand gastronomici dove i partecipanti potranno gustare deliziosi piatti e bevande, rendendo il concerto un'esperienza completa di musica e convivialità. Ad aprire la serata sarà la talentuosa Katy Cadoni, la cui voce melodiosa darà il via all'evento, preparando l'atmosfera per un viaggio tra i grandi successi del passato.



A seguire, i Regentanz, il gruppo spalla degli Eredi che concluderanno la serata con la loro energia contagiosa. L’ingresso è gratuito, un invito aperto a tutti per unirsi alla festa e celebrare insieme la fine di settembre con buona musica e tanto divertimento. Un evento imperdibile per chi vuole rivivere i successi di un tempo e godersi una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Il 28 settembre 2024, a partire dalle ore 20:00, la tranquilla cittadina di Ittireddu si animerà con un evento speciale: "A fine 'e Capidanni", un concerto dal sapore nostalgico organizzato dalla band "Gli Eredi" e patrocinato dal Comune di Ittireddu. Sarà una serata ricca di musica e divertimento, con un repertorio che spazia tra i grandi classici degli anni 60', 70' e 80', sia del panorama italiano che internazionale.