Gran Premio di Baku: Piastri trionfa, Leclerc e Russell sul podio

Questo episodio ha permesso anche a Lando Norris, compagno di squadra di Piastri, di scalare posizioni fino al 4° posto, dopo una rimonta eccezionale dal 15°. Leclerc, che partiva dalla pole, ha lottato duramente ma ha dovuto cedere la prima posizione a Piastri, mantenendo comunque un prezioso secondo posto. Russell, invece, è riuscito a sfruttare la bagarre tra Perez e Sainz per salire sul podio. Verstappen, leader del mondiale piloti, ha chiuso in 5° posizione, in una gara anonima per i suoi standard, dietro a Norris. La classifica finale ha visto Fernando Alonso (6°) precedere le due Williams di Albon e Colapinto, mentre Hamilton ha chiuso 9°, seguito da Bearman su Haas, che ha completato la top ten. Nel campionato costruttori, McLaren ora guida con 20 punti di vantaggio sulla Red Bull. Prossimo appuntamento? Singapore, il 22 settembre, per un'altra sfida su un circuito cittadino.

Il Gran Premio dell'Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale, ha regalato emozioni forti sul circuito cittadino di Baku. Il tracciato, con i suoi 6,003 km e 20 curve, è stato teatro di una gara intensa che ha visto la vittoria dell’australiano Oscar Piastri su McLaren, il quale ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 10,9 secondi su Charles Leclerc (Ferrari) e 31,3 su George Russell (Mercedes). Piastri, 23 anni, ha gestito in maniera impeccabile la gara, approfittando del sorpasso su Leclerc al 20° giro e della strategia perfetta ai box, mantenendo la leadership fino alla fine. La vittoria si è concretizzata sotto Virtual Safety Car, a seguito di un incidente tra Perez e Sainz nel penultimo giro.