A Tosca e Daniela Pes il premio Maria Carta 2024

La ricerca, l'uso di più lingue, la cura del suono sono i cardini di un appassionato lavoro di intreccio e contaminazione nel segno di una apertura totale al multiculturalismo". Questa invece la motivazione del premio a Daniela Pes: "Provenendo da una formazione jazz ha fatto suo un coraggioso e inedito lavoro di ricerca attorno alla voce, all'uso della parola, anche ricorrendo a forme da lei inventate. Restano inalterate la sua fortissima personalità e il suo solido richiamo alle radici dell'isola e della sua Gallura.





Il Premio, assegnato per la prima volta nel 2003, è un riconoscimento istituito dalla Fondazione Maria Carta con lo scopo di favorire il progresso scientifico, culturale, artistico ed economico della Sardegna e dei sardi. Daniela Pes nel 2016 si laurea in canto jazz presso il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Con Dora Scapolatempore fonda The Dalthes, un duo di arpa e voce che ripropone in chiave elettronica jazz repertori vari e con il quale nel 2016 si esibisce all'Harp Festival di Rio De Janeiro. Avvia la carriera solista mettendo in musica le poesie scritte in dialetto gallurese di Gavino Pes, un prete del Settecento, suo concittadino, e nel 2017 partecipa al Premio Andrea Parodi, vincendo il premio assoluto e quello della critica. Nel 2018 prende parte al Festival Musicultura dove si aggiudica il Premio NuovoImaie e Miglior Musica. Il 14 aprile del 2023 pubblica il suo primo album in studio chiamato Spira che vede la produzione di Iosonouncane e con il quale si aggiudica il Premio Tenco come Migliore opera prima. L'album è promosso da un tour che tocca varie parti d'Italia.L'uscita dell'album è anticipata dalla pubblicazione del videoclip di Carme. Nell'ottobre 2023 è ospite nella trasmissione televisiva Via dei Matti nº0 in onda su Rai 3. Nello stesso anno è inoltre ospite in alcuni concerti di Vinicio Capossela.

La 22ª edizione del Premio Maria Carta, intitolato alla cantante e attrice sarda scomparsa nel 1994, sarà assegnato a Tosca e all'artista tempiese Daniela Pes. La celebrazione e la consegna dei premi si terrà domenica 1 settembre a Siligo, paese natale di Maria Carta, nella piazza a lei dedicata. La giuria ha deciso di premiare Tosca motivando così la scelta: "Interprete raffinatissima e personalissima, artista capace di muoversi con straordinaria duttilità tra sperimentazioni musicali e repertori che spaziano dai suoni del mondo, al canto popolare e alla tradizione napoletana o romana.