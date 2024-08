Annie Patch: Musica live sulla spiaggia di Alghero – Un cocktail peccaminoso venerdì al Summerbeach Village

Annie Patch, composto da Michelangelo Corbia alla chitarra e Danilo Lutzoni alla voce, è il perfetto connubio tra virtù musicale e un’irriverenza che saprà conquistarvi. Il duo porta in scena uno spettacolo di cover che attraversa epoche e stili diversi, offrendo una selezione musicale capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Dalla modernità di artisti come Dave Matthews, Ed Sheeran, Maroon 5 e Bruno Mars, fino ai maestri della musica come Neil Young, Jethro Tull e Frank Sinatra, Annie Patch sa come mescolare le note per creare un “cocktail peccaminoso” di suoni e sensazioni.





L’evento è parte della rassegna "Live Music on the Beach", un’occasione imperdibile per chi ama la musica dal vivo e vuole godersela in un contesto suggestivo come quello del SummerBeach Village presso il lido San Giovanni di Alghero. Questo “insolito connubio tra virtù e irriverenza” vi aspetta per una serata che si preannuncia memorabile, con la brezza marina a fare da cornice a una performance che vi farà cantare, ballare e sognare. L’appuntamento è per il 30 agosto 2024, alle ore 21.00. Portate con voi la voglia di divertirvi e lasciatevi trasportare dalle melodie di Annie Patch.

