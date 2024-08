Alguer Summer Festival: terza edizione da record con 41.200 presenze

Nato nel 2022 da un'idea di Shining Production, con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, il festival ha dato nuova vita all'anfiteatro Maria Pia - Ivan Graziani, rimasto inattivo per un decennio. In soli tre anni, l’Alguer Summer Festival è riuscito a imporsi come uno dei festival più ambiziosi in Italia, grazie a una proposta artistica di grande qualità che ha saputo mettere in luce le peculiarità naturali, storiche e culturali del territorio. Un aspetto distintivo di questo evento è la sua durata, che ha permesso di creare un forte legame con il territorio ospitante, trasformandolo in un appuntamento di riferimento e portando Alghero a consolidarsi come una delle mete estive più ambite d'Italia. La varietà dell'offerta, con concerti che spaziano dai grandi nomi della musica italiana agli artisti internazionali, fino a eventi dedicati a specifiche fasce di pubblico, ha contribuito a coinvolgere spettatori di tutte le età e con interessi differenti. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza del festival per la programmazione culturale estiva della Sardegna. Ha inoltre evidenziato la volontà dell’amministrazione di potenziare ulteriormente il festival, con l’obiettivo di far crescere Alghero non solo come meta estiva, ma anche come destinazione culturale e turistica di eccellenza durante tutto l’anno.





Un impegno che guarda già al futuro, con la programmazione del Capodanno e della prossima stagione turistica, in un'ottica di sviluppo continuo. Anche Fulvio De Rosa, head manager di Shining Production, ha sottolineato l’importanza di un evento come l’Alguer Summer Festival per il territorio, evidenziando le sfide organizzative legate alla sua realizzazione su un’isola come la Sardegna. Nonostante le difficoltà, l’evento è riuscito a creare un indotto significativo, coinvolgendo forza lavoro locale e collaborando con realtà già operanti sul territorio, in un proficuo scambio di competenze e know-how. L’edizione 2024 è stata inaugurata con i concerti di Tedua e Angelina Mango, per poi proseguire con una serie di eventi che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Calcutta, Emma, i Pooh, Francesco De Gregori e Tony Hadley, oltre a eventi dedicati ai più piccoli e serate tematiche che hanno arricchito ulteriormente il programma del festival.





L’Alguer Summer Festival si conferma così come una colonna sonora dell’estate di Alghero, un appuntamento che ha saputo crescere e affermarsi nel corso degli anni, diventando un evento identificativo del territorio e un punto di riferimento per i grandi spettacoli e la musica dal vivo in Italia. La speranza è quella di poter continuare su questa strada, ampliando ulteriormente l’offerta e portando Alghero a diventare una tappa imperdibile anche per i grandi tour internazionali, valorizzando al massimo le potenzialità di un territorio che ha ancora tanto da offrire e da ricevere.

L'Alguer Summer Festival ha chiuso la sua terza edizione con un successo senza precedenti, confermandosi come uno degli eventi culturali e musicali più importanti non solo della Sardegna, ma dell'intero panorama italiano. I numeri parlano chiaro: sedici appuntamenti, 41.200 spettatori e ben quattro serate sold out. Questa edizione, iniziata il 17 luglio con i concerti di Tedua e Angelina Mango e conclusa il 23 agosto con la performance di Roberto Vecchioni, ha registrato una crescita esponenziale rispetto alle precedenti edizioni del 2022 e 2023. Per la prima volta, il festival si è esteso per un periodo di circa 40 giorni, proponendo un programma di altissima qualità che ha saputo coniugare al meglio l’offerta culturale e l’intrattenimento, attirando un pubblico eterogeneo e trasversale.