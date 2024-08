Alghero si prepara a festeggiare l’estate con la "Festa d'Estate Ramblas": un evento imperdibile dal 24 agosto al 1 settembre

Questo evento, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, è organizzato da Aladino Fiere e Mostre e Spettacoli, e sarà un’occasione unica per vivere l’essenza della Sardegna e delle sue tradizioni, con un ricco programma che si svolgerà ogni sera dalle 17:00 all'01:00. La Festa d’Estate Ramblas non è solo una semplice mostra mercato, ma un vero e proprio palcoscenico che vedrà alternarsi ogni sera artisti, musicisti, scrittori e amministratori regionali e locali. Il programma è stato pensato per offrire intrattenimento di qualità e un’occasione di confronto tra le eccellenze agroalimentari e artigianali della Sardegna e delle altre regioni d’Italia. Con ingresso libero, il pubblico potrà esplorare una vasta gamma di prodotti tipici, scoprire curiosità artigianali e immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente.





Ogni sera, la Festa d’Estate Ramblas offrirà esibizioni musicali dal vivo, che spazieranno dalla musica tradizionale sarda al blues, passando per i cantautori italiani e internazionali. Si inizierà il 24 agosto con il cantautore Antomar, seguito da un DJ set che farà ballare tutti i presenti. Il 25 agosto sarà la volta del duo T Soliti Ignoti, mentre nei giorni successivi si alterneranno artisti del calibro di Anna Vilardi, Daniele Barbato Boe e il bluesman Francesco Piu, fino ad arrivare alla grande festa finale del 1 settembre con Claudia Crabuzza e una serata dedicata alla musica e al divertimento. Oltre alla musica, saranno presenti anche scrittori come Maggie S. Lorelli e Giampaolo Cassitta, che presenteranno i loro libri in un contesto informale e accogliente. Il programma prevede anche la partecipazione di numerosi sindaci e assessori del territorio, che contribuiranno con le loro testimonianze e riflessioni sulle tematiche culturali e sociali che interessano la comunità.





La Festa d’Estate Ramblas è pensata per essere un evento inclusivo, dove ogni sera è dedicata a un pubblico diverso, dai più giovani ai meno giovani, dagli amanti della musica ai cultori della letteratura. È un’opportunità per scoprire o riscoprire il fascino di Alghero, in un contesto che valorizza le sue tradizioni e la sua storia, ma con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione. Per chi è in cerca di una serata diversa, di un evento che mescola sapientemente tradizione e modernità, la Festa d’Estate Ramblas è la risposta perfetta. Non resta che segnare in agenda queste date e prepararsi a vivere nove giorni indimenticabili, tra sapori autentici, suoni avvolgenti e incontri che lasceranno il segno. Non mancate all’appuntamento con la cultura e il divertimento ad Alghero. La Festa d’Estate Ramblas vi aspetta!

L’estate algherese si arricchisce di un evento straordinario che promette di attirare cittadini e turisti per nove giorni di festa, cultura e tradizione. Dal 24 agosto al 1 settembre, Via Garibaldi si trasformerà in un vivace centro di intrattenimento grazie alla Festa d'Estate Ramblas.