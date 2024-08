Orietta Berti il 24 agosto a Cossoine

Nel settembre del 2020, in occasione dei 55 anni della sua carriera, la casa editrice Rizzoli ha pubblicato una biografia che racconta non solo la vita dell'artista, ma anche uno spaccato dell'Italia degli anni '70, riscuotendo grande successo. Nel 2021, Orietta è tornata sul palco dell'Ariston, partecipando al Festival di Sanremo a quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione. Questo ritorno è stato celebrato con l'uscita di un cofanetto che raccoglie tutti i suoi successi, un vero tesoro per i suoi fan di lunga data. Il prossimo appuntamento con Orietta Berti sarà il 24 agosto a Cossoine, dove si esibirà all'Anfiteatro Comunale alle 22:30 con il suo spettacolo "La mia vita è un film". Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare le canzoni che hanno segnato la sua straordinaria carriera e per celebrare insieme a lei la sua lunga e brillante storia nel mondo della musica.

Orietta Galimberti, conosciuta da tutti come Orietta Berti, è pronta a incantare ancora una volta il pubblico italiano con la sua voce inconfondibile e la sua simpatia contagiosa. Nata a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, Orietta è diventata una delle figure più amate della musica italiana, con una carriera che ha attraversato più di cinque decenni. A soli 20 anni, Orietta Berti era già una stella nascente, capace di conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo sorriso. La sua carriera l'ha portata a partecipare a ben 11 edizioni del Festival di Sanremo, una delle vetrine più prestigiose per la musica italiana, e l'ha vista cimentarsi anche nel mondo del cinema, dove ha recitato accanto a grandi attori come Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Con oltre 16 milioni di dischi venduti, Orietta Berti ha collezionato quattro Dischi d'Oro e due di Platino, segno del duraturo affetto del pubblico.