SummerBeach Village: Tribal House Party il 23 agosto ad Alghero

Le Maschine e la MC 909 sono pronte a ruggire insieme in una serata che promette di far vibrare la spiaggia con sonorità progressive e coinvolgenti. A completare la line-up della serata ci sarà HenryBeard, un DJ e produttore sardo che, con il suo stile funky e soul, ha saputo conquistare la scena locale. Dopo aver iniziato la sua carriera con DJ set negli aperitivi delle realtà locali, HenryBeard ha pubblicato i suoi primi singoli nel 2024, ottenendo un grande successo con il brano Vanessa. Il suo DJ set spazierà tra indie elettronica, minimal techno e tech-house, offrendo una varietà di suoni che saprà soddisfare tutti i gusti musicali. L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 23 agosto al Lido San Giovanni di Alghero, dove musica, ritmo e vibrazioni si uniranno per una notte indimenticabile sotto le stelle. Non mancate a questo straordinario evento che promette di essere uno dei momenti clou dell'estate al SummerBeach Village!

Il SummerBeach Village di Alghero si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli amanti del clubbing e della musica elettronica: Tribal House Party, il 23 agosto. Protagonista della serata sarà Roland Against The Maschine, alias Giuseppe Cappio, un nome che rappresenta l'evoluzione naturale del progetto live Astraltribe, il primo gruppo a suonare dal vivo nei club in Sardegna. Con alle spalle numerosi album, singoli e tour, Cappio porterà in scena un live set tribale e tech-house, arricchito dalle percussioni di Marco Malatesta, talentuoso musicista abruzzese residente in Sardegna, rinomato per la sua abilità e passione per la musica, tanto da essere anche un apprezzato insegnante.