"Cantine in Riva al Mare": La settima edizione incanta l'Isola Rossa

L’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Sporting Pauledda in collaborazione con la Pro Loco e patrocinato dal Comune di Trinità d’Agultu, promette di essere un viaggio tra le eccellenze enologiche del nord Sardegna. La manifestazione, curata con passione da Alberto Areddu e Nadia De Santis, vedrà la partecipazione di rinomate cantine della Gallura, tra cui Cantina Bodà, Cantina Lepori, Tenuta Buniccu, Tenute Faladas, Tenute Psiche e Tenute Satta. Queste aziende, con le loro storie e i loro vini, saranno le protagoniste di una serata che permetterà ai visitatori di scoprire i segreti e la qualità dei prodotti locali. Il programma della serata è ricco e variegato.





Si inizierà alle 19:00 con l’apertura degli stand “Non solo vino”, dove sarà possibile degustare non solo il vino, ma anche birre artigianali, il tutto accompagnato dal sound coinvolgente di Dj Mauy. Alle 20:30, la presentazione ufficiale dell’evento e delle aziende vitivinicole offrirà l’occasione per conoscere da vicino i produttori e le loro creazioni. La serata proseguirà alle 22:00 con la musica dal vivo del duo acustico “Voodoo from the Star”, che saprà creare un’atmosfera intima e suggestiva. A mezzanotte, i ritmi si faranno più intensi con la performance di Dy Diva, chiudendo la manifestazione con un’esplosione di energia. Per gli appassionati di vino, sarà possibile acquistare un ticket presso lo stand della Pro Loco per accedere alle degustazioni.





Un’opportunità imperdibile per assaporare il meglio della produzione vinicola gallurese, immersi in un paesaggio mozzafiato, dove il mare e le colline si incontrano in un abbraccio senza tempo. Per facilitare l’esperienza, gli organizzatori hanno messo a disposizione la Wine App, un’applicazione gratuita che permette di accedere a tutte le informazioni necessarie con un semplice click. Un dettaglio che dimostra la cura e l’attenzione per ogni aspetto dell’evento, pensato per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. “Cantine in Riva al Mare” non è solo un evento, ma un’occasione per celebrare la cultura, il territorio e le eccellenze della Gallura, in una serata che rimarrà nel cuore di chi avrà il privilegio di viverla.

Il prossimo venerdì 30 agosto 2024, l’Isola Rossa si prepara a ospitare la settima edizione di uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno: “Cantine in Riva al Mare”. A partire dalle ore 19:00, la pittoresca Piazza Belvedere si animerà di sapori, profumi e suoni, offrendo un’esperienza sensoriale unica in una cornice da sogno. Questo angolo incantevole della Costa Rossa, che comprende anche le splendide località di La Marinedda e Costa Paradiso, farà da sfondo a una serata che celebra l’eccellenza vitivinicola della Gallura.