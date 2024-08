Una notte da ricordare al Summer Beach Village: La festa degli antichi ad Alghero

La cornice è quella suggestiva del Summer Beach Village, un luogo che, al calar della notte, si trasforma in uno scenario incantevole, dove il mare e le luci della costa si fondono creando un’atmosfera magica. Protagonisti della serata saranno tre volti noti del panorama musicale: dj Makkiavello, dj Joker e dj Oscar. Con la loro abilità nel selezionare le tracce più iconiche di un’epoca, sapranno far vibrare l’anima degli spettatori, accompagnati dalla voce inconfondibile del vocalist Gege’. Un team che non si limita a far suonare la musica, ma che è capace di creare un vero e proprio happening, un’esperienza sensoriale che travalica i confini del tempo.





Per chi desidera vivere l’evento in modo ancora più esclusivo, è possibile prenotare un tavolo all’interno del villaggio, godendo di una vista privilegiata e di un servizio dedicato. Un’opportunità da non perdere, per chi vuole regalarsi una notte diversa, in compagnia di amici e buona musica, sotto il cielo stellato di Alghero. Le prenotazioni sono già aperte e, considerata l’attesa, è consigliabile affrettarsi. Per assicurarsi un posto, è possibile contattare i numeri 340 26 09 645 o 347 93 75 114. La "Festa Degli Antichi" non sarà solo una serata, ma un viaggio indietro nel tempo, un ritorno agli anni d’oro della nostra storia musicale, da vivere intensamente dall’inizio alla fine.

Il prossimo sabato 24 agosto, l'estate al Lido San Giovanni di Alghero si arricchisce di un evento unico, destinato a lasciare il segno. La "Festa Degli Antichi", organizzata con cura dall'Associazione Riviera del Corallo Eventi, si prepara a conquistare il cuore del pubblico over 40, ma anche di tutti coloro che desiderano rivivere le atmosfere degli anni d'oro della musica, dagli anni '70 ai '90. Cristian Settimi, il dinamico presidente dell’associazione, insieme ai suoi collaboratori, è al lavoro per perfezionare ogni dettaglio di quella che si preannuncia come una serata indimenticabile.