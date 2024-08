Successo travolgente per Alguer Lido Fest: Due giorni di musica e spettacolo nel cuore della Riviera del Corallo

La serata di sabato 10 agosto, con il format “Morenita”, ha portato sul palco i migliori DJ del panorama regionale, che hanno saputo conquistare la platea con remix delle più celebri canzoni italiane e internazionali. La varietà degli stand di food and beverage ha offerto ai partecipanti l’occasione di gustare delizie locali e internazionali, completando un’esperienza che ha coinvolto tutti i sensi. Ma l’evento non si è concluso al calare della notte. Al termine delle serate, la festa si è spostata nel suggestivo locale Touch on the Beach, sponsor dell’evento, dove i partecipanti hanno potuto continuare a divertirsi, chiudendo in bellezza due giornate memorabili. E non finisce qui: l’estate algherese riserva ancora sorprese. Il prossimo appuntamento al Summerbeach Village, già attesissimo, è fissato per sabato 24 agosto. Un’altra serata di grande musica e divertimento, pronta a confermare Alghero come una delle capitali dell’intrattenimento estivo. Il successo dell’Alguer Lido Fest non è solo nei numeri, ma nell’atmosfera che ha saputo creare: un mix perfetto di divertimento, musica e condivisione, che ha lasciato il segno in tutti coloro che vi hanno partecipato. Un evento che ha saputo unire generazioni diverse in un’unica, grande festa, e che si candida a diventare un appuntamento fisso nelle estati algheresi.

Alghero ha vissuto un weekend indimenticabile grazie all’Alguer Lido Fest, l’evento che ha animato la riviera del corallo venerdì 9 e sabato 10 agosto. Organizzato dai giovani e talentuosi del gruppo “Giovani in scena” e ospitato al Summerbeach Village del Lido San Giovanni, il festival ha registrato un successo di pubblico straordinario, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate algherese. L’atmosfera vibrante è stata resa ancora più speciale dalla cornice mozzafiato della riviera, che ha accolto due giorni di spettacoli, musica e divertimento per tutte le età. Venerdì 9 agosto è stata la serata della “Noche de perreo”, il format che ha fatto impazzire l’isola con la sua energia contagiosa, spettacoli coinvolgenti e animazione di altissimo livello. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, ballando e cantando fino a tarda notte, dimostrando che Alghero sa come celebrare l’estate.