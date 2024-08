Il cartellone del diciottesimo Karel Music Expo in programma a Cagliari dal 5 al 7 settembre





Si completa così il cartellone del festival di musica e cultura resistente ideato e organizzato dalla cooperativa Vox Day con la direzione artistica di Davide Catinari, che osserva: «L’edizione del 2024, la diciottesima, nasce all’insegna della sintesi tra global e local, un moto perpetuo sonoro sotteso dal tema “Movimenti” dove l’incontro tra culture, radici e persone continua ad essere un’esperienza condivisa sia sopra che sotto il palco.





Una sorpresa che si rinnova ogni anno, perché il pubblico del KME è consapevole della filosofia che anima questa manifestazione, che dal 2007 ad oggi ha presentato tantissimi artisti internazionali e non, spesso in anteprima assoluta per la Sardegna, al fine di estendere l’offerta di musica senza padroni e senza confini, attraverso l’imprescindibile supporto alla diffusione della musica di progetti e band provenienti da tutto il mondo, isole comprese».

Dopo i protagonisti già annunciati – Cristina Donà e Saverio Lanza, gli I Hate My Village e i norvegesi Motorpsycho – il Karel Music Expo, in programma a Cagliari dal 5 al 7 settembre, svela gli altri nomi nel cast della sua edizione numero diciotto: Giulia Leone, WhiteFang, Massimiliano Larocca, Pink Haus, Joshburger, Traum, Lilies On Mars & Stefano Guzzetti.