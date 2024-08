Alghero: Due giorni di musica e divertimento all'ALGUER LIDO FEST

In una location mozzafiato sulla riviera del corallo, il festival promette spettacoli e divertimento per tutte le età. Le serate inizieranno alle 19:30 e vedranno alternarsi sul palco grandi artisti e format innovativi.





Venerdì 9 Agosto: "Noche de perreo" La prima serata sarà dedicata al format "Noche de perreo", che sta conquistando l'isola con la sua energia contagiosa. Spettacoli, animazioni e tanto ritmo coinvolgeranno il pubblico, trasformando la spiaggia in una grande pista da ballo sotto le stelle.





Sabato 10 Agosto: "Morenita" La seconda serata, "Morenita", sarà un omaggio alla musica dance e ai remix dei brani più famosi, sia italiani che internazionali. I migliori DJ del panorama regionale si alterneranno in consolle, garantendo una serata di pura energia e divertimento. Ad arricchire l’esperienza, numerosi stand di food and beverage offriranno delizie gastronomiche, rendendo l'evento ancora più speciale.





Ma il divertimento non finirà qui: al termine delle serate, l'evento si sposterà al locale Touch on the Beach, sponsor dell'evento, che ospiterà tutti i partecipanti per proseguire la festa fino a tarda notte. L'ALGUER LIDO FEST è l'occasione perfetta per vivere la magia dell'estate algherese, tra musica, spettacoli e buon cibo. Un evento imperdibile che saprà accontentare i gusti di tutti, dai più giovani agli adulti, offrendo due giorni di pura spensieratezza e divertimento. Non mancate a questo appuntamento con l'estate: venite a vivere l'ALGUER LIDO FEST e lasciatevi trascinare dalla sua energia travolgente.

