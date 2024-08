CCCP - Fedeli alla Linea: Il ritorno trionfale di un mito del punk italiano - Sabato ad Alghero

Con il loro stile unico e provocatorio, hanno saputo interpretare e criticare la società del loro tempo, diventando una voce iconica del punk italiano. Il loro slogan "Produci, consuma, crepa" è ancora oggi un grido di battaglia contro il conformismo e il consumismo dilagante. Il Grande Ritorno Dopo anni di silenzio, la band è tornata con una serie di eventi che celebrano il loro passato glorioso e la loro continua rilevanza nel presente. La mostra "Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024" nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il "Gran Gala Punkettone di parole e immagini" al Teatro Romolo Valli e le tre serate sold out del concerto "CCCP in DDDR" all’Astra Kulturhaus di Berlino sono solo alcuni dei momenti salienti di questo ritorno.





A coronare questa rinascita, i CCCP - Fedeli alla Linea hanno rilasciato il nuovo album live "Altro Che Nuovo Nuovo", un'opera che cattura l'energia e la passione delle loro performance dal vivo. A 40 anni dall'uscita del primo EP "Ortodossia", Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati da una band di musicisti straordinari, tornano sul palco con la stessa forza e determinazione di sempre. Il tour "In FEDELTÀ la LINEA c’è", ideato e prodotto da Luca Zannotti per Musiche Metropolitane, sta toccando le principali città italiane, portando il loro messaggio rivoluzionario a un pubblico sempre più vasto.





Ogni concerto è un viaggio tra il sacro e il profano, dove la musica diventa un mezzo per esplorare e criticare la realtà contemporanea. Sabato 3 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, i CCCP - Fedeli alla Linea porteranno la loro energia travolgente e il loro spirito indomito al Festival Abbabula. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza musicale unica, dove passato e presente si fondono in un viaggio sonoro indimenticabile. I biglietti del tour sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali. In FEDELTÀ la LINEA c’è. All'erta sto.

