Spettacolo Matteo Siddi In “Questo so fare”

Dopo il Sold-Out del 4 luglio al Lazzaretto S.Elia di Cagliari, a grande richiesta torna: Matteo Siddi In “Questo so fare” 30 agosto 2024 ore 21.00 Parco Urbano - Via Palermo 1 - Capoterra. Spettacolo inserito nella programmazione, tanto ricca del XVIII anno della rassegna La Musica che Gira Intorno feat Ke Gusto Je..zz, curata dall’associazione la Via del Collegio in collaborazione con Impressioni Associazione Culturale. Matteo? Gesù di Cagliari? Ma anche Stuart Arroddu, Eugenio del marketing, Jean Valjean, il fantasma dell’opera, Gringoire e altri. Matteo Siddi: l’artista multitasking, eclettico, poliedrico, il coltellino multifunzione nel cassetto che serve a tutto. Il comico che dal 2016, attraverso il suo personaggio più famoso, Gesù di Cagliari dispensa perle di saggezza sarda per le infinite vie del web, finalmente nella sua veste più vera. Esilarante e fresco Oneman show con musica dal vivo, comicità, musical e moderna teatralità. Dopo i meme, i corti, il teatro, il musical, l’ufficio miracoli e le telefonate con l’onnipotente e iracondo papà nell’alto dei cieli di Cagliari. Per la prima volta unico capitano del palco.Colui che porta con orgoglio la sardità sul palco. Colui che che non l’agilità di un trapezista salta da un personaggio all’altro. Colui che obbedisce all’ordine ricevuto in una delle ultime telefonate con l’altissimo. “Oh , pà cosa devo fare?” “Vai e falli ridere, che lo sai fare” Scritto diretto e interpretato da Matteo Siddi Accompagnato da Manuel Cossu piano e voce Alberto Locci basso Alessandro Atzori batteria Con la partecipazione di Roberta Gaviano Spettacolo prodotto da: La Via del Collegio e Impressioni