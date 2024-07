Spettacolo II edizione dell'Alternos Fest, Festival Bonesu de Artes Alternativas

Massimiliano Piga Allegati gio 25 lug, 20:27 (13 ore fa) a me L’Alternos Fest, Festival Bonesu de Artes Alternativas torna a Bono, per la seconda edizione, il 2 agosto 2024 con un unico appuntamento caratterizzato dalla presenza di musicisti indipendenti della scena sarda. L’evento, promosso dal comune di bono e organizzato dalla White Lips Music (associazione culturale attiva in Goceano e Logudoro, rivola alle produzioni artistiche e musicali) si presenta in continuità con l’esordio del 2023, promuovendo l’esibizione di artisti sardi che scrivono e producono musica inedita con sonorità alternative-rock, stoner, grunge e indie. Il concept dell’evento intende porsi in continuità con le manifestazioni artistiche, storiche e culturali che il Comune di Bono promuove durante tutto l’arco dell’anno, per promuovere la conoscenza e la diffusione della storia del territorio, attraverso i suoi personaggi più illustri, per questo motivo la scelta del nome dell’evento (Alternos, un termine che richiama sia alle arti alternative che alla figura storica del bonese Giovanni Maria Angioy) sia la location resteranno fisse per tutte le edizioni. La location, appunto, sarà Piazza Bia Lada, uno spazio pubblico localizzato al centro del paese, contornato da una fontana ottocentesca monumentale e un esteso murale, opera dell’artista Liliana Cano, che ripercorre le vicende di Bono e dell’Angioy durante gli anni della Rivoluzione Sarda. Il programma 2024 prevede un allestimento dello spazio pubblico con opere grafiche, autoprodotte dalla White Lips Music, l’esibizione live di tre band del centro Sardegna: Emanuele Pintus da Meana, i Peregrin da Pattada e i Bent Trees Society di Bono/Ozieri. Parteciperà, con letture a tema ambientale, concentrate specificatamente sull’importanza degli alberi negli ambienti urbani e naturali, l’associazione bonese Amici della Montagna, che da circa vent’anni si occupa di organizzare manifestazioni culturali e ambientali di sensibilizzazione alla convivenza con le risorse naturali del territorio e alla sostenibilità