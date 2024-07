IMPLICAZIONI: Lo Spettatore in Scena

Difficile, appare dare una definizione a questo particolare appuntamento teatrale di mezz’estate. Le intenzioni erano quelle di realizzare una semplice rappresentazione di servizio, ovvero un resoconto poetico della prima fase dell’indagine “Interpretare lo spettatore”, finalizzata a raccogliere riflessioni e testimonianze sulle ragioni della dispersione teatrale contemporanea. In queste settimane di lavori, incontri e interviste si sono ritrovati a maneggiare qualcosa che va oltre, qualcosa che per molti aspetti è percepito come inedito, stimolante, di prospettiva, di non facile gestione, qualcosa che chiamando in causa lo spettatore, inevitabilmente ha coinvolto gli stessi attori e le dinamiche di approccio e consapevolezza. Al punto che: “Implicarsi è il rischio consapevole a cui un bisogno di crescita co -munitaria sempre ci espone”. Aldilà della definizione “Implicazioni” si presenta come primo raccolto di un investimento partecipativo, che riguarda la complessità delle relazioni sociali a teatro: una creazione a tiratura limitata, a cui potranno partecipare 12 spettatori per volta e per un numero ridotto di repliche. Un’opera in divenire che muove i suoi passi sulle orme dell’indagine a cui si riferisce e il cui processo impegnerà la compagnia per circa due anni.

IMPLICAZIONI lo spettatore (chiamato in causa) è uno spettacolo scritto e diretto da Andrea Meloni, interpretato da Sabrina Mascia e Andrea Meloni del Teatro Alkestis, compagnia conosciuta per la grande capacità di innovazione e ricerca. Una fucina di nuove idee che prendono vita dal confronto, incontro e dialogo con il loro pubblico. Prestare grande attenzione ai cambiamenti per restituire progetti per un Teatro Partecipato, non dimenticandosi mai di prestare rispetto e attenzione a tutti, anche a chi il Teatro non lo frequenta. Nasce, così uno spettacolo innovativo, che abbatte le poche regole canoniche della rapp - resentazione teatrale. Figlio di un'indagine peraltro ancora aperta, è uno spettacolo in divenire. Da considerarsi come prima risposta degli artisti all'indagine svolta in Teatro dal titolo “INTERPRETARE LO SPETTATORE”.