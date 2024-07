Alghero, ultimo appuntamento con Cinema delle Terre del Mare

Un concept che dà vita a poster e manifesti che attingono alla propaganda politica della Prima Repubblica, all’architettura e all’editoria che hanno animato l’attività culturale nell'Italia del Boom Economico. Parallelamente alla produzione di stampe e prodotti, C.D.I. porta avanti l'attività musicale in club e festival in accordo con la propria visione legata alla rivalutazione della forma canzone e delle strutture della musica leggera. Ciao! Discoteca Italiana crede nelle sale da ballo libere, nella dialettica della lotta di classe, nella borghesia illuminata, nella ricerca e diffusione della cultura pop e nella ferma convinzione che il linguaggio trovi la sua massima espressione quando collettivamente condiviso e immaginato

Giovedì 25 luglio la navigazione si conclude sulla spiaggia del Lido San Giovanni, al Summerbeach Village, dove è in programma il VJ-set a cura del collettivo Ciao. Discoteca italiana, con inizio alle 22,30 e ingresso gratuito. Un evento che sarà molto più di una semplice festa, ma un vero e proprio progetto culturale legato al recupero e alla diffusione del cantautorato italiano, e persino politico, visto l’impegno del collettivo nel promuovere la condivisione della musica in sale da ballo libere. Ciao. Discoteca Italiana è un collettivo nato nel 2017 con base a Torino, che si ispira a elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore, per rielaborare un paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità.