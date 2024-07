La bellissima voce di Tony Hadley torna a Cagliari a settembre

https://www.laviadelcollegio.com https://www.kegustojezz.it https://wwwtonyhadley.com Biglietteria Ridotto under 25 Euro Poltronissima Gold 50,00 Euro Poltrona 40,00 Euro Info e prevendita www.boxoffice sardegna.it

Accompagnato dalla FABOLOUS BAND , TONY HADLEY sarà a Cagliari all’Arena in Fiera il 5 settembre del 2024 alle ore 21.00 a cura dell’organizzazione LA VIA DEL COLLEGIO. Nell’ambito della rassegna LA MUSICA CHE GIRA INTORNO feat. KE GUSTO JEZZ sarà l’occasione per ascoltare una delle più belle voci di questi decenni che hanno conquistato nel panorama internazionale e nell’ambito del swing, soul, rock e pop, il pubblico planetario. Uno dei maggiori esponenti del movimento denominato New Romantic porterà l’ascoltatore a viaggiare nella buona musica e tra quei brani che ormai rientrano tra i classici ed i standards della buona musica del passato e del presente. Artista dalle numerose e interessantissime collaborazioni quali Alice Cooper, Paul Young, Jon Anderson, Brian May, Caparezza, Elio e le Storie Tese, e tantissimi altri, non ha disdegnato di dedicarsi all’arte della recitazione e del presentatore. Impegnato anche nel sociale sostenendo attivamente il progetto benefico “Gli angeli” di Gaetano De Michele per supportare i ragazzi diversamente abili, Tony Hadley sa trasmettere con la sua arte passione, dedizione, amore e sincerità artistica che solo i più grandi professionisti sanno dimostrare con umiltà e serietà.