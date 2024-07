Alghero: migliaia di fan al concerto di Calcutta, che celebra le sue origini sarde

Questo dettaglio ha aggiunto un tocco personale alla serata, avvicinando ancora di più l'artista al suo pubblico. L'organizzazione dell'evento è stata eccellente, garantendo un'esperienza senza problemi, sebbene l'alta affluenza abbia creato qualche difficoltà nei parcheggi, spesso distanti dall'anfiteatro. Tuttavia, l'energia e l'entusiasmo della folla hanno reso questi piccoli inconvenienti irrilevanti. Calcutta, con la sua capacità di raccontare storie quotidiane attraverso testi sinceri e melodie coinvolgenti, continua a conquistare il cuore di migliaia di fan, consolidando il suo posto nell'Olimpo della musica italiana.

L'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero è stato il cuore pulsante di una notte magica, dove migliaia di fan si sono riuniti per assistere al concerto di Calcutta. Il cantautore di Latina, al secolo Edoardo D'Erme, ha conquistato il pubblico con la sua voce unica e le sue melodie emozionanti, in un evento che ha confermato il suo status di icona della musica indie italiana. La serata è stata un vero trionfo, con Calcutta che ha eseguito pezzi del suo ultimo album "Relax", un disco che ha già scalato le classifiche grazie a brani come "Tutti" e "SSD". Non sono mancati i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, come "Paracetamolo", che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei presenti. Durante il concerto, Calcutta ha rivelato un legame speciale con la Sardegna, dichiarando di avere "per il 25% sangue sardo" grazie a una nonna originaria di Sanluri.