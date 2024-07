Con Alessio Ninu nel mondo di Dante, in scena il 23 luglio a San Nicolò Gerrei

Si tratta di un viaggio emozionale in cui Ninu espone e analizza i segreti più profondi dell'opera di Dante Alighieri, rivisitandola interamente, prendendo in considerazione l'impostazione scenica ed estetica, e – facendo un costante parallelo con la struttura di un soggetto cinematografico – la psicologia dei personaggi, le simbologie, ma anche i costumi e le credenze del Medioevo, la conoscenza astronomica del tempo, il fascino e il mistero della numerologia, l'importanza della matematica e della musica, le rappresentazioni visive e scenografiche, i colori, l'iconografia, l'ispirazione data alla pittura.





Questo percorso, in un mix tra lezione scenica e accademica, svelerà l'incredibile valore letterario e la bellezza della Divina Commedia. Nel corso della serata verranno inoltre affrontate tematiche molto profonde e, specificamente, nella parte relativa alle “pene del contrappasso”: possibile, infatti, la proiezione di alcune scene tratte da film di genere horror. Immagini forti, ma necessarie al percorso: si tratta di 5 minuti di video, adeguatamente presentati, all’interno di uno spettacolo complessivo che supera le due ore e mezzo di durata; il progetto, senza tagli o censure, viene regolarmente inserito nei piani formativi dei licei (classici, scientifici, umanistici). L’evento dedicato a Dante Alighieri fa parte del Progetto artistico, dal titolo “Un Anima Millenaria”, diviso in tre eventi distinti, ma complementari. Sette serate dedicate all'arte, che iniziano appunto col meraviglioso e immaginario viaggio del Sommo Poeta. Il prossimo evento in programma sarà a Castiadas, 25 luglio (Ex Colonia Penale; ore 21.30).

Sarà San Nicolò Gerrei la seconda tappa del progetto artistico di Alessio Ninu, scrittore e regista, attore, musicista, cantante, pittore e insegnante. Martedì 23 Luglio, nella splendida cornice della Chiesa di San Nicola, a San Nicolo' Gerrei, con inizio alle 21.30, ci sarà il meraviglioso e immaginario viaggio del Sommo Poeta che sarà il protagonista di "Dante e il suo viaggio in sette giorni (un accesso emozionale a La Divina Commedia)", scritto e interpretato da Alessio Ninu.