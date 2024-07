Cuori a mille con Calcutta domani ad Alghero: Un'esplosione di energia al Alguer Summer Festival

Conosciuto per la sua voce unica e le canzoni cariche di emozioni, Calcutta ha rivoluzionato il panorama musicale italiano con il suo disco “Mainstream” nel 2015. Le sue melodie contagiose e la scrittura pop ineguagliabile lo hanno reso un fenomeno irresistibile, attirando l'attenzione di pubblico, stampa e social network. Successi come “Oroscopo”, “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone” e “Gaetano” hanno accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube e piattaforme di streaming. Nel 2018, il ritorno sui palcoscenici è stato segnato da concerti memorabili allo Stadio Francioni di Latina e all’Arena di Verona, quest'ultimo diventato un film concerto, “Calcutta Tutti in Piedi”. Il 2019 ha visto Calcutta trionfare nei principali palasport italiani con un tour sold out, seguito dalla pubblicazione di due singoli inediti, "Due Punti" e "Sorriso (Milano Dateo)".





Dopo cinque anni di silenzio discografico, Calcutta è tornato con “Relax”, un album accolto con entusiasmo dai fan. Presentato con un'installazione a Villa Medici a Roma e una performance live sui tetti della sede di Rai Radio 2 a Milano, “Relax” ha rapidamente scalato le classifiche, ottenendo certificazioni d'Oro e Platino. I singoli “Giro con Te” e “2 minuti” hanno raggiunto il Platino, mentre “Tutti” ha ottenuto l’Oro. Il live di Calcutta è un'esperienza unica, capace di creare un'intimità straordinaria anche davanti a decine di migliaia di persone. La potenza della sua voce, la solidità della sua band e i visual di ultima generazione rendono ogni performance indimenticabile. Alguer Summer Festival: Un





L'Alguer Summer Festival, giunto alla sua terza edizione, è organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, in collaborazione con Le Ragazze Terribile e Roble Factory. Per informazioni su calendario, orari e biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale www.alguersummerfestival.it. Non perdete l'opportunità di vivere una serata indimenticabile con Calcutta ad Alghero. Preparatevi a cantare a squarciagola e a lasciarvi trasportare dalle emozioni di una delle voci più amate della musica italiana.

Domani, sabato 20 luglio, l'Alguer Summer Festival di Alghero accoglierà una delle tappe più attese del "Relax Tour Estivo" di Calcutta. Dopo aver conquistato l'Europa con concerti sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, il cantautore di Latina torna in Italia per 13 imperdibili appuntamenti nelle principali città e festival del Paese, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il "Relax Tour Estivo 2024" ha già registrato il tutto esaurito per le date di Bari, Roma, Lucca, Villafranca di Verona, Cosenza, Milano e Palermo, testimoniando il grande affetto del pubblico verso Calcutta. Durante il tour, l'artista presenterà i brani del suo ultimo disco, “Relax”, uscito il 20 ottobre 2023, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. “Relax” ha debuttato al primo posto in classifica e si è posizionato quinto nella Top Albums Debuts Global di Spotify.