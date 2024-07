Spettacolo FORTE ARENA Al via il palinsesto per l’estate 2024 con il primo SOLD-OUT! Renato Zero

Renato Zero | Autoritratto – I concerti evento 2024 Venerdì 19 Luglio 21:00 (Sold out) e Sabato 20 Luglio 21:00 Dopo il fulmineo sold-out registrato a pochi giorni dall’apertura delle vendite per i biglietti del concerto del 19 luglio, Renato Zero si prepara ad accogliere gli spettatori della Forte Arena il 20 luglio, portando una volta in più sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Il format di questo attesissimo comeback live, a 26 anni dall’ultimo concerto nell’Isola, sarà quello dei concerti-evento, un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultra cinquantennale carriera musicale dell'artista (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla sua straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte. I biglietti per sono disponibili su renatozero.com. vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Appuntamento fisso per gli amanti dei grandi show live, la Forte Arena richiama ogni anno migliaia di sardi e turisti che hanno la possibilità di assistere a show con artisti iconici di levatura nazionale e internazionale in una cornice d’eccezione, la platea è infatti immersa nella macchia mediterranea a pochi chilometri dal mare. Quest’anno, l’artista più eclettico della musica italiana, una star internazionale tra le più influenti al mondo, un musical con le canzoni di uno dei più grandi cantautori dei nostri tempi e una band che ha fatto la storia della musica italiana saranno i protagonisti del palinsesto 2024, riconfermando il "Teatro sotto le stelle" di Santa Margherita di Pula (CA) come una delle destinazioni più prestigiose dell’estate in Sardegna.