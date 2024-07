Tony Hadley Torna a Cagliari: Un Concerto Imperdibile tra Successi Rock e Swing

Dagli esordi con il movimento New Romantic, ha interpretato brani diventati cult come l'epica "Through the Barricades", la hit internazionale "True" e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, "Gold". Il concerto più importante della stagione musicale cagliaritana. In questo viaggio Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover.

Dopo il successo di The Big Swing tour, il tour swing in 3 date tutto sold out, in cui ha presentato anche i brani del nuovo disco swing “The Mood I’m In”, TONY HADLEY, una delle voci maschili più rinomate al mondo, torna per l’estate ai concerti rock con la sua Fabulous TH Band. Dopo sette anni ritornerà a Cagliari, il 5 settembre presso l’Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna La Musica che Gira Intorno, e sarà l’occasione per celebrare ancora una volta un artista sulla cresta dell’onda da oltre 4 decenni.