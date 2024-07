Omaggio a Fabrizio de André CAPOTERRA (CA) Parco Urbano 13 luglio 2024 h. 21:30

Gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione

incentrata sulle emozioni che Fabrizio de André ha racchiuso nelle sue canzoni.

Il concerto degli HS è un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di “uno dei più

grandi poeti del ‘900”, un’occasione per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per ricercare

nuovi significati e vivere il passato nel presente.





Il viaggio nella musica di De André toccherà i brani più famosi come La canzone di Marinella, Il

pescatore, Volta la carta, Amico fragile, ma anche alcune delle meno famose, ma forse più

apprezzate dall’ascoltatore attento;

la loro missione è emozionare il pubblico interpretando senza scadere nell’imitazione

Il loro non è un semplice concerto, ma un’esperienza da vivere.





Breve storia

Nascono nel 2013 e negli anni hanno aggiunto musicisti di livello fino a diventare la band completa

di oggi, esibendosi con artisti come Neri Marcorè, Ellade Bandini e Michele Ascolese in anfiteatri

e teatri molto importanti come: Teatri romani di Ostia Antica e Ferento, Anfiteatro romano di Terni, teatri Duse di Bologna, Villoresi di Monza, Olimpico e Ghione di Roma, Politeama di Genova, Morlacchi di Perugia e in altri importanti teatri in molte regioni d’Italia, registrando quasi sempre il sold out.





Premi e riconoscimenti

- Riconoscimento ufficiale Fondazione De André nel 2017

- Luca Cionco, il cantante, ha vinto la propria puntata di Tali e Quali Show, con Carlo Conti su

Rai 1, collezionando 4 primi posti su 4;

- Premio De Angelis come “Miglior talento musicale 2022”, conferito da F. Pannofino a Porto

Cervo





Line up:

Luca Cionco – Voce e chitarra acustica

Edoardo Fabbretti – Batteria, Percussioni

Glauco Fantini – Basso, Cori

Valentino Servettini – Pianoforte, Tastiere e Cori

Michele Cannavacciolo – Chitarra classica e acustica

Laurence Cocchiara – Violino, Cori

Alessandro Famiani – Fisarmonica

Massimo Furietti – Chitarra acustica e elettrica