Spettacolo Al Teatro Houdini va in scena “Sogno di una notte di mezza estate”

Atmosfere oniriche, sabato 22 giugno, hanno attraversato il Teatro Houdini, quando gli allievi de “Il Teatro dell’Anima” hanno portato in scena “Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare”. Il pubblico ha assistito e partecipato con i protagonisti, alla storia raccontata e saputa portare magistralmente in scena dalla regista Elisa Piano, in cui sogno e realtà si intrecciano, fino a lasciare confusi i protagonisti, al loro risveglio del mattino. Felice anche la scelta di ambientarla in un tempo che per l’autore sarebbe stato un futuro di qualche secolo, l’opera, ha svelato tutti i suoi colori nell’incanto delle ambientazioni e nello svolgersi quasi interamente nella notte. Per chi fosse interessato, sempre a cura del teatro dell’Anima, è in programma la messa in scena di altre due opere, forse considerate “minori” ma che davvero meritano e sapranno anche strappare qualche risata, queste saranno interpretate Sabato 29 Giugno, sempre al Teatro Houdini ed alle 19, con apertura della biglietteria alle 18:00, prenotazioni al numero 3393635961 e sono: “Le nozze” e “La corista” di Cechov.