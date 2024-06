Meganoidi: Prosegue il "Brucia ancora tour" e giovedì 27 giugno sbarca in esclusiva ad Alghero

Il singolo "Zeta Reticoli" del 2003 riscuote ampi consensi, rimanendo tra i 5 videoclip più richiesti per oltre 5 mesi e guadagnando il secondo Disco d'Oro. Nel 2004 partecipano a festival internazionali come l'Eurosonic Festival in Olanda, il Japan Tour con concerti a Tokyo, Osaka e Nagoya, e aprono il concerto di Peter Gabriel al Nice Jazz Festival in Francia. Seguono l'EP "And Then We Met Impero" nel 2005 e l'album "Granvanoeli" nel 2006. Per festeggiare i 10 anni di attività, pubblicano l'album "Al Posto Del Fuoco", nel 2011. Nel 2012 esce il loro quinto album, "Welcome in disagio", caratterizzato da sonorità, riff e liriche che trasmettono il loro concetto di completezza. Nel 2014 esce "Meganoidi in Concerto", prodotto con il supporto dei fan tramite Musicraiser. Fino al 2017, la band porta in giro un tour che ripercorre la sua storia discografica per poi giungere alla pubblicazione di “Delirio Experience", album che segna un nuovo inizio per la formazione genovese. Il singolo "Gocce" diventa uno dei brani più richiesti durante i concerti. Nel 2020 esce l'album "Mescla", seguito dal tour post-pandemia. Nel 2023 i Meganoidi rappresentano l'Italia allo Sziget Festival a Budapest. Nel 2024, per i 20 anni di "Zeta Reticoli", intraprendono il "Brucia Ancora Tour" e il 14 giugno rilasciano una riedizione del brano con Cristiano Godano.

In occasione del ventesimo anniversario di "Zeta Reticoli", uno dei loro brani più iconici, i Meganoidi annunciano la pubblicazione di una nuova versione celebrativa, arricchita dalla collaborazione con Cristiano Godano, storico leader dei Marlene Kuntz. Il singolo sarà disponibile a partire da venerdì 14 giugno su tutte le piattaforme digitali e nei digital store. Questa nuova interpretazione, arrangiata da Luca Guercio, unisce le voci di Davide Di Muzio e Cristiano Godano in un'unica espressione artistica, registrata e mixata da Nicola Sannino presso il Tabasco Studio di Sori. Ma la sinergia con Cristiano Godano non si ferma qui perchè insieme ai Meganoidi stanno lavorando a una nuova versione del brano “Ti voglio dire”, estratto dall’album solista “Mi ero perso il cuore”. Entrambi i brani sono stati magistralmente eseguiti dai Meganoidi, con Luca Guercio ai fiati e alla chitarra, Riccardo 'Jacco' Armeni al basso, Giulio Canepa alla chitarra, Saverio Malaspina alla batteria e il prezioso contributo di Filippo Cuomo Ulloa al pianoforte. A questo proposito la band dichiara: «L'uscita di “Zeta Reticoli” in questa nuova veste rappresenta sicuramente 'il momento di maggiore slancio' di cui il pezzo parla in qualche modo. Dopo 26 anni di attività, siamo ancora in tour e non abbiamo paura delle sfide da affrontare. Abbiamo sempre svolto questo lavoro in modo sincero e diretto. Questa nuova versione, realizzata con lo straordinario Cristiano, è un regalo per chi ci ha seguito, amato e sostenuto in tutti questi anni. Perché coloro che ci seguono non sono fan, non sono pubblico, sono la nostra famiglia.» Con questa nuova uscita i Meganoidi dimostrano ancora una volta la loro abilità nel reinventarsi, offrendo una rivisitazione unica di un brano che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. Storia musicale che è pronta a sbarcare anche ad Alghero per una data in esclusiva per la Sardegna, giovedì 27 giugno. I Maganoidi saranno ospiti della XIX edizione del Birralguer Sardinian Craft Beer Festival, il festival delle birre artigianali e del cibo di strada più longevo della Sardegna. Il concerto si tiene al Piazzale della Pace, fronte porto della Riviera del Corallo, ed è ad ingresso gratuito, inizio previsto ore 22.00. La storia dei Meganoidi inizia a Genova, tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998. Fin dai primi spettacoli, si distinguono per la sperimentazione compositiva, concentrandosi sull'autoproduzione. Nel 2000, pubblicano il loro primo album, "Into The Darkness, Into The Moda", che diventa Disco d'Oro con oltre 50.000 copie vendute, grazie ai singoli "Meganoidi" e "Supereroi". Quest’ultimo, con la presenza nel videoclip dei comici Luca e Paolo, diventa la sigla del programma 'Le Iene'. Nel 2002 partecipano a importanti festival nazionali come "Heineken Jammin' Festival" e "MTV Day". Il secondo album, "Outside The Loop Stupendo Sensation", viene mixato a Toronto e masterizzato a New York.