Festa della musica ad Ozieri: Un evento imperdibile

Questa formazione, che ha debuttato lo scorso mese, offrirà un'esibizione che mescola tradizione e innovazione. Il loro repertorio, vario e coinvolgente, spazierà tra gli anni 60',70' e 80', assicurando un'esperienza eclettica e appassionante per il pubblico.





In concomitanza con l'esibizione de "Gli Eredi", l'evento ospiterà anche "La Prima Orchestra Siamo Noi". Questa iniziativa unica, che celebra il potere della musica come strumento di inclusione e comunità, vedrà musicisti di tutte le età e background unirsi per una performance collettiva. L'orchestra, diretta da maestri locali, suonerà una serie di brani che rappresentano la ricca tradizione musicale della regione, con un tocco di modernità.





La chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio, con la sua maestosa architettura romanica, fornisce uno sfondo suggestivo per questa celebrazione.





Con attività per tutte le età, stand gastronomici che offrono prelibatezze locali e spazi per socializzare, l'evento promette di essere un'esperienza completa per tutta la famiglia. Non perdete l'occasione di partecipare a questa straordinaria festa della musica. Che siate appassionati di musica, sostenitori della cultura locale o semplicemente alla ricerca di un'esperienza unica, l'evento di oggi a Ozieri è un appuntamento imperdibile. Venite a celebrare la musica e a vivere una serata di emozioni e divertimento in compagnia.

Oggi, 15 giugno 2024, Ozieri celebra la Festa della Musica presso la storica chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio. Questa festa, che unisce artisti locali e giovani talenti, promette di essere un'esperienza memorabile per tutti gli amanti della musica. Alle ore 20:00, il gruppo musicale "Gli Eredi" salirà sul palco, accompagnato da altri 12 artisti e dai ragazzi della scuola civica di musica.