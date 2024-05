Il concerto del Lavoro e della pace in Piazza Tola: il 1° giugno una notte di musica e ricordi con Kim Lukas e "The Queens of the 90's"





La musica di Kim, simbolo di quella generazione, sarà il cuore pulsante dell'evento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso i ritmi che hanno fatto ballare il mondo intero. L'evento non sarà solo un concerto, ma una vera e propria festa che trasformerà Piazza Tola in una grande sala da ballo anni '90. Mascotte a tema saranno pronte a riportare i partecipanti negli anni della loro gioventù, con personaggi dei cartoni animati che hanno segnato quel decennio. Sarà un’occasione unica per scattare foto, condividere risate e soprattutto ballare sotto le stelle in una notte che promette di essere magica. Un Impegno per la Pace e il Lavoro Organizzato dalle ACLI Provinciali di Sassari e da ENDAS Sardegna, il Concerto del Lavoro e della Pace si impegna a promuovere i valori di unità e solidarietà. Questa celebrazione della cultura pop degli anni '90 è anche un momento per riflettere sull'importanza del lavoro e della pace nella nostra società. Vi invitiamo tutti a unirvi a noi per una serata di celebrazione e divertimento. Non perdete l'opportunità di vedere Kim Lukas dal vivo e di rivivere la magia degli anni ’90. E poi il giorno successivo il grande finale con Francesco Baccini.

Sarà la straordinaria Kim Lukas ad aprire la due giorni del Concerto del Lavoro e della Pace in programma il 1° e il 2 giugno in Piazza Tola a Sassari. L’evento, organizzato dal Comitato Primo Maggio, dalle Acli provinciali, dall’Endas, e da altre associazioni cittadine, porterà il pubblico sassarese in un vero e proprio viaggio nell’era dorata della musica dance degli anni ’90. Dopo il già annunciato concerto di Francesco Baccini, atteso per il 2 Giugno sempre in Piazza Tola, si è deciso di proporre una serata che si preannuncia indimenticabile con "The Queens of the 90's", un tributo alle icone musicali che hanno definito un'intera epoca. Accompagnata da una live band che ripercorrerà le hit più amate degli anni '90, Kim Lukas sarà la protagonista di una performance che promette di essere elettrizzante.