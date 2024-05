Tradizioni di Sardegna al teatro Houdini: musica, arte visiva e grande storia si intrecciano

Stupende le esibizioni canore della padrona di casa Federica Olla, della cantante cecilia Concas, e della giovane ed emozionata Chiara Cuccureddu, che si è accompagnata con la chitarra. Dopo l’esibizione di quest’ultima in “Pitzinnos in sa gherra” dei Tazenda, Ennio Nieddu ha colto l’occasione per ricordare il 24 maggio del ’15, giorno in cui l’Italia entrò in guerra nel primo conflitto mondiale, ormai 109 anni fa, impiegando i battaglioni della Brigata Sassari, ed i ragazzi del ’99, molti dei quali in quella guerra perirono. Si è dunque ascoltata la leggenda del piave, ed il silenzio. In chiusura di serata federica Olla ci ha deliziato con il brano “Deus ti salvet Maria”, per poi accompagnare il pubblico nella graziosissima piazza San Genesio, dove si è gustato un buffet di qualità, grazie al collaboratore Massimo Barbarossa.

La serata del 24 maggio 2024, al teatro Houdini è andato in scena il consueto appuntamento mensile con Tradizioni di Sardegna presentato magistralmente da Federica Olla, con la collaborazione di Ennio Nieddu. Gli ospiti dell’evento sono stati: le cantanti Cecilia Concas e Chiara Cuccureddu, la pittrice creatrice di oggettistica Sigismina Vacca ed Andrea Atzeni, il primo Capo musica della banda della brigata Sassari, con il quale, Ennio Nieddu ha ripercorso brevemente la storia dell’inno della Brigata Sassari, per poi parlare del suo libro a breve in uscita “Musica, Dimònios!” che racconta la sua storia, scritto con Alessandro garau, e con prefazione di Paolo Vacca, direttore della testata “Con la brigata Sassari”, e con anche l’introduzione del generale Giangabriele Carta.